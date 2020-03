Honor 20 riceve Android 10 anche in Italia

A distanza di quasi quattro mesi dalla partenza del programma closed beta, Honor 20 e 20 Pro stanno ricevendo in queste ore l’aggiornamento ad Android 10 stabile anche in Italia. C’era qualche malcontento nella community per il ritardo di questo major update, vedremo se le prestazioni dei due top di gamma con la nuova versione del sistema operativo sapranno mitigare le polemiche.

Va sottolineato che con Android 10 arriva anche la Magic UI 3.0, caratterizzata da un’estetica davvero rivoluzionata (con font e menu a tendina nuovi di zecca), dalla Turbo GPU, dalla dark mode attivabile di default e da tante altre novità.

Il nuovo firmware è contrassegnato dalla sigla 10.0.0.182 ed ha un peso di ben 4.5 GB, giustificabile vista l’importanza dell’update. Come accennato in apertura, il roll out ha già riguardato molti modelli in circolazione in Italia, dallo scorso week-end. Ciononostante, come di consueto, il rilascio sta avvenendo in forma graduale e per ricevere la tanto sospirata notifica potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno.

Nel caso in cui siate particolarmente impazienti, è possibile controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento tramite la voce “Supporto” nelle impostazioni di sistema di Honor 20. Lo smartphone, intanto, è protagonista di un’ottima offerta proprio in queste ore su Amazon. Ecco dove si può acquistare la versione Pro: