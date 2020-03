Huawei P20 e P20 Pro ricevono le patch di marzo ma ancora niente Android 10

Devono ancora masticare amaro i proprietari di Huawei P20 e P20 Pro: il top di gamma di inizio 2019 è probabilmente lo smartphone di maggior prestigio tra quelli che ancora non hanno ricevuto Android 10. Il major update tarda ad arrivare ma, in compenso, nelle ultime ore si segnala un nuovo aggiornamento per i due device.

Su Huawei P20 e P20 Pro è infatti partita la distribuzione di un nuovo pacchetto che contiene le patch di sicurezza Android aggiornate a questo mese di marzo 2020. Magra consolazione, anche se allo stesso tempo va sottolineato il ritardo anche nelle patch mensili: basti pensare che su Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10 è già partito il rilascio delle patch di aprile.

Il nuovo firmware è contrassegnato dalla sigla 9.1.9.387 ed ha un peso di 228 MB. Il roll out è partito dalla Germania ma nelle ultime ore arrivano i primi feedback anche in Italia, in particolare dai modelli non brandizzati. In ogni modo la distribuzione dovrebbe coinvolgere tutte le unità nel giro di qualche ora.

E’ opportuno ricordare che proprio Huawei Germania, ad inizio anno, fissò a marzo la data del major update ad Android 10 ed EMUI 10 per Huawei P20 e P20 Pro. Qualche settimana fa, però, le prime indiscrezioni sul più che probabile (ed oramai certo) rinvio a maggio.

