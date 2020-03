LG G9 ThinQ potrebbe non arrivare mai

Torniamo ad occuparci di LG G9 ThinQ, il presunto (ed è proprio il caso di dirlo…) prossimo top di gamma dell’azienda sudcoreana. Ebbene, proprio dal paese asiatico arrivato notizie contrastanti su questo device: le ultime indiscrezioni di fatto assicurano che il produttore abbia deciso di rinunciare al lancio e di interrompere, quindi, la serie che si fermerebbe al G8X ThinQ.

Il motivo? LG, visti i risultati mediocri degli ultimi due anni nella fascia alta del mercato, avrebbe deciso di cambiare i suoi obiettivi strategici e rivolgersi con più attenzione alla fascia medio-bassa del mercato. L’intenzione sarebbe quella di aggredirla portando la connettività 5G a prezzi accessibili, un progetto senza dubbio ambizioso e che potrebbe rivelarsi anche vincente nel medio periodo.

Non mancheranno comunque device di fascia alta, come dimostra il progetto dello smartphone dual screen che resta in piedi e che potrebbe concretizzarsi con un lancio entro fine anno, ma è chiaro che una piccola rivoluzione è alle porte.

Hanno peraltro un senso le voci della scorsa settimana (riportate in questo articolo) che volevano l’azienda intenzionata a portare su LG G9 ThinQ un SoC non “top” come lo Snapdragon 865, ma ripiegare sul più economico 765G che porterebbe diversi vantaggi anche in fase di produzione.