Samsung Galaxy A9, parte l’aggiornamento ad Android 10

Gran bella notizia quella che riguarda i possessori di Samsung Galaxy A9: il primo smartphone del colosso coreano con ben 4 fotocamere posteriori, lanciato ormai un anno e mezzo fa, sta cominciando a ricevere il suo secondo major update. Sì, perché ad un anno di distanza dall’arrivo di Android Pie 9, stavolta tocca ad Android 10 con personalizzazione software One UI 2.0.

Stando a quanto scrive SamMobile, il roll out è partito da qualche ora in Polonia: la build è la A920FXXU3CTCD e vengono segnalate a bordo anche le patch di sicurezza Android aggiornate al mese di marzo 2020. Come accennato in precedenza, c’è anche la One UI 2.0 (non la versione più recente, la 2.1) che garantisce tutta una serie di personalizzazioni in esclusiva per gli utenti Samsung.

Come sempre accade in questi casi, il roll out finirà per coinvolgere i modelli di Samsung Galaxy A9 in circolazione in Italia nel giro di qualche giorno. L’azienda asiatica ha così rispettato le tempistiche previste e si conferma decisamente sul pezzo sul fronte aggiornamenti software.

Samsung Galaxy A9, arrivato sul mercato con Oreo, riceve così il suo ultimo major update: per tutto il 2020 dovrebbe ricevere le patch di sicurezza con cadenza mensile, poi probabilmente passerà ad aggiornamenti trimestrali.

Samsung Galaxy A9 è in vendita su Amazon, ecco il link: