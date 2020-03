iPhone 12: tra le novità anche un sensore ToF posteriore

Continuano i rumors sulla gamma iPhone 12. I nuovi smartphone che Apple dovrebbe presentare nel corso del mese di settembre (ma l’arrivo sul mercato potrebbe essere posticipato ad ottobre/novembre a causa del Coronavirus) tornano alla ribalta in queste ore per via di nuovi rumors sul comparto fotografico.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i nuovi iPhone 12, probabilmente nelle sole varianti Pro, potranno contare su di un sensore 3D ToF posteriore che andrà ad affiancarsi alle altre tre fotocamere già previste (sensore principale, grandangolare e teleobiettivo). Le varianti “non Pro” non dovrebbero poter contare su questo nuovo sensore.

Apple starebbe lavorando all’implementazione del sensore ToF dal 2018 e a realizzare il sensore dovrebbe essere Lumentum, azienda partner di Apple che ha sviluppato anche i sensori per il Face ID che hanno debuttato su iPhone X. Già due anni fa, l’analista Ming-Chi Kuo, sempre molto vicino al mondo Apple, aveva anticipato il debutto dei sensori ToF su iPhone per il 2020.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla questione. Nelle prossime settimane, di certo torneremo a parlare dei nuovi smartphone di Apple soprattutto per capire quale sarà l’effettiva data di uscita dei dispositivi che, come detto, potrebbero arrivare nel corso dell’autunno inoltrato.