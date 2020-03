Anche Samsung Galaxy S9 e S9+ ricevono le patch di marzo

Ottima notizia per i possessori di Samsung Galaxy S9 e S9+: il top di gamma di inizio 2018 ha infatti cominciato a ricevere in queste ore un nuovo aggiornamento che porta con sé le più recenti patch di sicurezza, quelle relative al mese di marzo 2020.

Vale la pena sottolineare da subito che il rilascio ha finora coinvolto alcuni mercati dell’Europa del Nord: come di consueto, non tarderà troppo prima di raggiungere anche gli esemplari in circolazione nel nostro paese. Col nuovo aggiornamento vengono risolti, oltre alle vulnerabilità individuate su Android “stock”, anche altri 25 bug che Samsung aveva elencato nel suo consueto bollettino mensile.

Detto che le patch di sicurezza di marzo hanno fatto già capolino sui più recenti flagship del colosso coreano, oltre che su alcuni medio gamma (tra cui spicca il Galaxy A50) e su Galaxy Tab S4, va segnalato che Samsung Galaxy S9 e S9+ sono stati negli ultimi tempi “coccolati” dagli sviluppatori. Non solo le patch di febbraio sono arrivate puntuali come quelle di questo mese, ma a fine gennaio arrivò (come anticipato dalle tempistiche ufficiali) anche il major update ad Android 10 e One UI 2.0, con l’Italia subito coinvolta nel roll out.

