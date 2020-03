Very Mobile: l’offerta da 30 GB a 4,99 Euro sta per terminare

Very Mobile, il nuovo operatore virtuale di WindTre che ha fatto il suo debutto sul mercato di telefonia mobile poche settimane fa, sta per chiudere la commercializzazione della sua prima offerta denominata Very 4,99. Solo sino al prossimo 15 marzo, infatti, sarà possibile attivare l’ottima offerta “lancio” di Very Mobile che inizialmente era disponibile esclusivamente per 20 mila clienti.

L’offerta in questione, ricordiamo, mette a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e 30 GB di traffico dati in 4G con velocità massima limitata a 30 Mbps in download e in upload. Il punto di forza dell’offerta Very Mobile è, senza dubbio, il prezzo visto che il canone mensile è pari ad appena 4,99 Euro ed il contributo di attivazione è pari a 5 Euro per chi passa da Iliad o da un virtuale (passando da WindTre, Vodafone e TIM il costo iniziale è di 25 Euro).

L’offerta è attivabile dal sito Very Mobile.

Al momento, anche considerando la complicata situazione legata alla diffusione del Coronavirus, i piani di Very Mobile non sono noti. L’operatore avrebbe dovuto proporre le sue SIM anche nei negozi di alcuni rivenditori partner ma il progetto è per ora rimandato. Nei prossimi giorni scopriremo quali saranno le nuove offerte che prenderanno il posto di Very 4,99.