Samsung Galaxy S20 e S20+ subito in offerta su Amazon

Disponibili da pochi giorni su Amazon, i nuovi Samsung Galaxy S20 e S20+ sono già protagonisti della prima offerta. Chi è interessato all’acquisto di uno dei nuovi top di gamma della casa coreana (in versione 4G) potrà contare sulla possibilità di sfruttare un primo sconto rispetto al prezzo di listino.

Attualmente, infatti, il Samsung Galaxy S20 viene proposto a 879 Euro, con 45 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino, mentre il Samsung Galaxy S20+ può essere acquistato a 962 Euro, con circa 63 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Le varianti in offerta hanno la connettività 4G e 128 GB di storage. Entrambi gli smartphone sono “venduti e spediti da Amazon” con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce, disponibile in 1 giorno, e all’assistenza.

Ecco il link per le offerte:

Da segnalare che la disponibilità di S20 Ultra, il top di gamma della famiglia 20, almeno per quanto riguarda Amazon è stata posticipata al prossimo mese di aprile, probabilmente per problemi di scorte legate al Coronavirus. Da notare, in ogni caso, che S20 Ultra può essere comunque acquistato presso rivenditori terzi. Ecco il link:

