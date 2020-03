OnePlus 8 Pro svelato da Robert Downey Jr, confermate le 4 camere posteriori

Una foto apparsa online in queste ore ci mostra il popolare attore Robert Downey Jr, da tempo testimonial di OnePlus, con il nuovo ed ancora non ufficiale OnePlus 8 Pro tenuto saldo in una mano. Il nuovo top di gamma di OnePlus, in arrivo tra qualche settimana, si mostra con la sua parte posteriore nell’immagine in questione che alleghiamo in fondo all’articolo.

Questo scatto ci conferma il design del nuovo OnePlus 8 Pro e la presenza di quattro fotocamera posteriori con tre sensori allineati in verticale ed un quarto sensore posizionato lateralmente. Il comparto fotografico dello smartphone dovrebbe includere una camera posteriore da 64 Megapixel, un sensore grandangolare, un teleobiettivo ed un sensore ToF.

Ricordiamo, infine, che il nuovo OnePlus 8 Pro avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sarà disponibile esclusivamente in versione 5G. Lo smartphone potrà contare su diverse combinazioni di RAM e storage e su di un display con foro per la fotocamera anteriore. Il sistema operativo sarà, naturalmente, Android 10.

La nuova gamma di smartphone di OnePlus si completerà con il OnePlus 8 e con il nuovo “entry level” OnePlus 8 Lite. Maggiori dettagli sui nuovi smartphone della casa cinese arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.