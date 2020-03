Realme 6 e 6 Pro: appuntamento al 24 marzo per il lancio italiano

Tra un paio di settimane verranno presentati in via ufficiale i nuovi Realme 6 e 6 Pro in Italia. Per ovvi motivi legati all’emergenza che stiamo vivendo in questi giorni, la presentazione dei nuovi device avverrà esclusivamente online, con una diretta streaming, programmata per il 24 marzo, in cui verranno svelate tutte le informazioni relative al debutto commerciale ed ai prezzi con cui i nuovi Realme 6 e 6 Pro arriveranno nei negozi.

Ricordiamo che il Realme 6 può contare sul SoC MediaTek G90T supportato da un display Full HD+ con refresh rate di 90 Hz, diagonale di 6.5 pollici e foro per la camera anteriore. La variante Pro, invece, monterà lo Snapdragon 720G affiancato da un display da 6.6 pollici anche in questo caso con risoluzione Full HD+, refresh rate da 90 Hz e foro per la camera anteriore (la versione Pro avrà una doppia camera anteriore).

Entrambi gli smartphone avranno un display LCD, una batteria da 4.500 mAh ed un comparto fotografico basato su di un sensore principale da 64 Megapixel. Il sistema operativo sarà Android 10, personalizzato con la UI di Realme. Per ora, quindi, non ci resta che attendere la presentazione in programma tra due settimane per scoprire qualche dettaglio in più sui nuovi smartphone di Realme. Molto probabilmente, le vendite partiranno solo nel corso del mese di aprile.