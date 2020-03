Motorola One, comincia il roll out di Android 10

Motorola One è stato uno degli Android One più apprezzati degli ultimi anni. La casa alata ha fatto partire qualche ora fa il secondo major update per il suo gioiellino, arrivato sul mercato con Oreo e che un anno fa riceveva Android 9 Pie, ovviamente nella sua versione stock (o quasi).

Si tratta ovviamente di una buonissima notizia, accolta con molto entusiasmo dai possessori di questo smartphone: su Twitter si sono moltiplicate le segnalazioni a riguardo. Come facilmente prevedibile, il roll out è partito dal Brasile, una delle roccaforti Motorola. La build in questione porta la sigla QPK30.54-22 e, come si legge nel changelog ufficiale (dove vengono elencate tutte le funzionalità e novità di Android 10 che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi) si fa riferimento anche alle patch di sicurezza aggiornate al mese di febbraio.

Conoscendo le tempistiche dei rilasci in casa Motorola, potrebbero volerci 1-2 settimane prima che l’update possa arrivare anche sui Motorola One in circolazione nel nostro paese: in ogni caso il primo passo è stato compiuto ed è possibile controllare la presenza dell’aggiornamento anche nella specifica voce tra le impostazioni di sistema.

