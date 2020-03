Nokia 5.2: nuove conferme sulle specifiche tecniche

Nokia si prepara al lancio del nuovo mid-range Nokia 5.2, nome in codice “Captain America”. Lo smartphone è protagonista oggi di nuove indiscrezioni in vista di un debutto commerciale che si fa sempre più vicino. Stando agli aggiornamenti di oggi, il nuovo Nokia 5.2 potrà contare su solo 3 GB di memoria RAM invece dei 6 GB ipotizzati in base alle indiscrezioni diffuse alcune settimane fa da Evan Blass.

E’ probabile, in ogni caso, che il Nokia 5.2 arrivi sul mercato con diversi tagli di memoria RAM e storage e che solo precise combinazioni verranno commercializzate in Italia e in Europa. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni.

Il nuovo Nokia 5.2 potrà contare su Android 10. Lo smartphone, come già avviene con gli altri Nokia, sarà un Android One e dovrebbe poter contare su di un buon supporto software, considerando la fascia di prezzo. A gestire il funzionamento del device ci sarà un SoC della gamma Snapdragon 600, molto probabilmente lo Snapdragon 665.

Come confermato nelle scorse settimane, lo smartphone avrà un sensore di impronte digitali posteriore e i sensori delle camere posteriori racchiusi in un elemento circolare. Il display, da più di 6 pollici, avrà un notch a goccia.