Nokia 8.3 5G è ufficiale con quad-cam posteriore Zeiss: specifiche e prezzi

E’ stato presentato il primo smartphone HMD Global con supporto alla connettività 5G (SA e NSA): si tratta di Nokia 8.3 5G, device che arriverà in estate in Italia e che può vantare una scheda tecnica interessante ed impreziosita da un comparto fotografico di ottimo livello. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Nokia 8.3 5G arriva con un ampio display da 6.81″, con risoluzione in Full HD+ e aspect ratio pari a 20:9. A bordo trova spazio lo Snapdragon 765G, accompagnato da 6 o 8 GB di memoria RAM (LPDDR4X) e da 64 o 128 GB di storage interno. Come accennato in precedenza, degno di nota il comparto multimediale.

Sul retro trovano spazio quattro sensori firmati Zeiss: principale da 64 MP (f/1.89), ultra-grandangolare da 12 MP con angolo di visione da 120 gradi (f/2.2), macro da 2 MP e rilevatore di profondità ugualmente da 2 MP. Il tutto senza dimenticare la fotocamera anteriore da 24 MP (f/2.0) con modalità Action Cam.

Nokia 8.3 5G può vantare una batteria da 4.500 mAh ed arriva con Android 10 di serie (lo smartphone è un Android One). Da segnalare anche la presenza del sensore per le impronte digitali all’interno del tasto di accensione, sul frame laterale, oltre a Bluetooth 5.0, USB di tipo C e jack audio da 3.5 mm.

Nokia 8.3 5G sarà venduto nella colorazione Polar Night a 599 (6+64 GB) e 649 euro (8+128 GB).