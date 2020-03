Nokia 9.2 PureView in un nuovo render con quad-cam posteriore firmata Zeiss

Torniamo a parlare di Nokia 9.2 PureView, l’attesissimo top di gamma la cui presentazione dovrebbe essere ormai imminente visto che per molti sarebbe dovuta avvenire durante il MWC di Barcellona, poi annullato causa coronavirus. Insomma, siamo ormai agli sgoccioli e le informazioni che trapelano sono quindi sempre più attendibili.

Difficile stabilire, però, se il render diffuso qualche ora fa da Ben Geskin rispecchi proprio quello che sarà il Nokia 9.2 PureView. Il noto leaker ha proposto un’immagine decisamente affascinante del device, caratterizzato da un display di grande impatto visivo, praticamente privo di qualsiasi cornice o interruzione di sorta. Trova di fatto conferma, quindi, la voce di una fotocamera frontale integrata nel display (come d’altronde il sensore per le impronte digitali), vedremo con che tipo di tecnologia.

Molto interessante anche la disposizione delle quattro fotocamere posteriori, ovviamente firmate Zeiss: i sensori sono disposti in un modulo circolare, in alto al centro, col flash LED disposto esternamente, leggermente più in basso.

Nokia 9.2 PureView dovrebbe poi arrivare con uno Snapdragon 865 a bordo; il SoC di Qualcomm sarà accompagnato da almeno 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno; nessun dubbio sulla presenza di Android 10 out of the box, mentre la batteria potrebbe raggiungere una capacità pari a 4.500 mAh.