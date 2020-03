Poche ore fa si è chiuso l’evento di presentazione, rigorosamente in streaming, di Oppo Reno3 Pro: si tratta di un interessantissimo medio gamma che inizialmente verrà lanciato (come prevedibile) in India ma che con ogni probabilità sarà reso disponibile anche in altri mercati nelle prossime settimane. Sarebbe d’altronde un vero peccato non poterlo valutare più da vicino, viste alcune specifiche molto interessanti se rapportate alla fascia di prezzo.

Oppo Reno3 Pro si presenta con un display con diagonale da 6.4 pollici, risoluzione in Full HD+, sensore impronte digitali integrato e rapporto screen to body pari al 91,5%. Percentuale altissima grazie anche alla presenza di un foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo, allungato visto che ospita due fotocamere anteriori (da 44 e 2 MP). Il comparto fotografico è d’altronde il punto di forza di questo smartphone, considerata anche la configurazione della quad cam posteriore: sensore principale da 64 MP, teleobiettivo da 13 MP, grandangolare da 8 MP e rilevatore della profondità da 2 MP. Niente male.

A bordo, poi, trova spazio il nuovissimo Helio P95 di MediaTek, processore pensato per portare ottime prestazioni lato gaming anche nella fascia media del mercato. Il SoC è accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno (di tipo UFS 2.1). Chiudono il cerchio Android 10 (con ColorOS 7), Bluetooth 5.0, sistema Hi-Res Audio, WiFi dual band e una batteria da 4.025 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W.

Oppo Reno3 Pro è disponibile in India nelle colorazioni Auroral Blue, Midnight Black e Sky White a 29.990 e 32.990 rupie indiane (circa 375 e 410 euro) rispettivamente nelle versioni da 128 e 256 GB di storage interno.