Nokia annuncerà il suo primo smartphone 5G tra poche settimane

Si avvicina il debutto del primo smartphone 5G di Nokia. Il brand finlandese, gestito da HMD Global, si prepara infatti ad entrare nel mercato degli smartphone 5G presentando un nuovo terminale il prossimo 19 marzo. Lo smartphone, che probabilmente avrebbe dovuto fare il suo debutto al Mobile World Congress dello scorso mese di febbraio (poi cancellato a causa del Coronavirus), dovrebbe arrivare sul mercato nel corso della prossima primavera.

Al momento, le informazioni sul nuovo smartphone 5G di Nokia sono molto limitate. Il progetto supporterà il nuovo standard di connettività in mobilità e dovrebbe supportare anche le eSIM. Secondo le prime indiscrezioni, alla base della scheda tecnica ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 865, lo stesso che troviamo su tutti i principali top di gamma Android di inizio 2020.

Da notare, inoltre, che il comparto fotografico includerà un “sensore di grandi dimensioni” sviluppato in collaborazione con Toshiba. Il progetto che verrà presentato tra pochi giorni potrebbe, quindi, essere il nuovo Nokia 9.2 PureView, erede dello sfortunato Nokia 9 Pure View presentato lo scorso anno.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere il rilascio di nuove informazioni in merito al primo smartphone 5G di Nokia. Dopo diversi mesi in secondo piano, il brand finlandese sta finalmente preparando il rilancio.