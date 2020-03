Redmi Note 9 Pro: ecco le prime informazioni sulla scheda tecnica

Redmi presenterà in India il prossimo 12 marzo i nuovi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, i due smartphone di fascia che, inevitabilmente, sono destinati a diventare i nuovi punti di riferimento del mercato per chi è in cerca di un device dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. I nuovi Note 9 dovranno bissare i successi ottenuti nel corso del 2019 dal Redmi Note 7/7 Pro e dal Redmi Note 8/8T/8Pro.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo Redmi Note 9 Pro potrà contare su di un ampio display LCD con foro per la fotocamera anteriore. Nella parte posteriore ci saranno, invece, quattro fotocamere. Al momento, non ci sono conferme in merito alle specifiche dei sensori.

A gestire il funzionamento del device potrebbe esserci il nuovo Snapdragon 720G, un SoC presentato da Qualcomm pochi mesi fa e che, sulla carta, può garantire prestazioni davvero notevoli per uno smartphone della fascia di prezzo del nuovo Redmi Note 9 Pro.

Come al solito, il nuovo Redmi Note 9 Pro arriverà sul mercato in varie combinazioni di RAM e storage (la versione top dovrebbe avere 6/128 GB) e in almeno tre colorazioni Aurora Blue, Glacier White e Interstellar Black. Appuntamento alla prossima settimana per saperne di più.

Ricordiamo che in Italia sono disponibili sia il Redmi Note 8T, con prezzi tra 150 e 200 Euro a seconda della versione scelta, che il Redmi Note 8 Pro, che parte da circa 230 Euro.