Motorola Edge+ compare nei primi, bellissimi, render

Torniamo a parlare di Motorola Edge+, smartphone già al centro di rumors lo scorso mese e il cui lancio dovrebbe essere ormai prossimo. OnLeaks, con la collaborazione di Pricebaba, ha pubblicato oggi i render del futuro top di gamma: le immagini le troverete in basso e, indubbiamente, sono di grande impatto visivo.

Il merito è del display “waterfall” con bordi laterali curvi e lo schermo che termina quasi sulla scocca posteriore. Una scelta coraggiosa quella della casa alata che è riuscita a ridurre al minimo anche lo spessore dei bordi superiore ed inferiore. Non solo: anche il foro sul display, nell’angolo in alto a sinistra, sembra avere dimensioni molto più contenute di quanto siamo abituati a vedere sui device della concorrenza.

Motorola Edge+ conterà poi su un modulo fotografico posteriore leggermente sporgente (2 mm), con all’interno 3 lenti; sul retro sono presenti anche il sensore per le impronte digitali e due microfoni, piazzati in prossimità delle fotocamere. Conferme anche la presenza di jack audio da 3.5 mm e della USB di tipo C, mentre le dimensioni, ottenute dai file CAD di cui la fonte in questione è venuta in possesso, saranno pari a 161,1 x 71,3 x 9,5 mm.

Stando ai rumors precedenti, Motorola Edge+ dovrebbe arrivare con un display da 6.67″ in Full HD+, con Snapdragon 865 più 8/12 GB di memoria RAM e una batteria da ben 5.000 mAh.