Miglior prezzo di sempre per Huawei Watch GT Elegant: su Amazon a 112 euro!

Huawei Watch GT Elegant è nuovamente in promozione su Amazon Italia e stavolta il prezzo raggiunge il minimo storico sulla popolare piattaforma. Nello specifico lo smartwatch è ora disponibile a 112,75 euro che, a conti fatti, rappresenta uno sconto di oltre il 50% sul prezzo di listino (229 euro).

Insomma, un’opportunità da cogliere al volo per chi cerca uno smartwatch di ottima fattura considerato anche un altro aspetto da non sottovalutare: l’offerta gode infatti dei vantaggi della formula “Venduto e spedito da Amazon“. Ciò vuol dire che chi lo compra non solo ha assoluta garanzia sulla qualità e sull’autenticità del prodotto che riceve a casa, ma ha a disposizione anche la spedizione gratuita in tutta Italia, con consegna in 1-2 giorni lavorativi e, in questo caso, disponibilità immediata.

Di Huawei Watch GT Elegant abbiamo già parlato diverse volte in passato: lo smartwatch conta su un display AMOLED touch da 1.2 pollici, con risoluzione da 390 x 390 pixel, mentre la cassa misura 42 mm. Le funzionalità sono quelle di un indossabile di ultima generazione: non mancano ad esempio monitoraggio del sonno, rilevatore del battito cardiaco e il controllo di svariate attività fisiche, compreso il nuoto grazie anche all’impermeabilità del dispositivo. Occhio anche alla buonissima autonomia che, stando alla scheda tecnica ufficiale, arriva fino a 7 giorni con un utilizzo medio.

