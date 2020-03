Oppo Find X2 Pro è ufficiale: un top di gamma in tutti i sensi (anche per il prezzo…)

L’attesissimo (e chiacchieratissimo) Oppo Find X2 Pro è finalmente ufficiale. L’azienda cinese ha sfornato un top di gamma coi fiocchi, eccellente sotto ogni punto di vista: qualità che si nota anche sul prezzo finale, come vedremo in seguito.

Oppo Find X2 Pro arriva con un display AMOLED in QHD+ da 6.7 pollici. Vanta una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 6. C’è un foro, in alto a sinistra, con una fotocamera anteriore da 32 MP (Sony IMX616, IA e Ultra Night Mode), mentre i bordi hanno una leggera curvatura mentre è integrato anche il sensore per le impronte digitali.

Ovviamente presente lo Snapdragon 865 di Qualcomm con scheda grafica Adreno 650 e modem X55 per il 5G; il SoC è accompagnato da una memoria RAM da 12 GB (LPDDR5) e da ben 512 GB di storage interno (UFS 3.0). Ottima la batteria da 4.260 mAh che supporto la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W (da 0 a 100% in 38 minuti).

Sul retro sono situate tre fotocamere, a semaforo, che sono probabilmente il punto forte di questo Oppo Find X2 Pro. Il sensore principale è un Sony IMX689 da 48 MP con OIS, autofocus e apertura f/1.7; segue un ultra-grandangolare con angolo di visione da 120 gradi e risoluzione da 48 MP (Sony IMX586), mentre chiude il cerchio un teleobiettivo da 13 MP con OIS e zoom digitale fino a 60x. Tantissime le funzionalità relative al comparto fotografico, segnaliamo la possibilità di registrare video in 4K a 60 frame per secondo con HDR live, la già citata Ultra Night Mode e l’autofocus All Pixel Omnidirezionale.

Oppo Find X2 Pro conta anche su un doppio speaker stereo con supporto Dolby Atmos, mentre l’interfaccia ColorOS 7.1 è ovviamente basata su Android 10. Oppo Find X2 Pro arriverà nel nostro paese l’8 maggio 2020, in pelle vegana arancione o ceramica nera, e costerà 1.199 euro. Per chi si registra nelle due settimane anteriori acquistando poi il device entro fine giugno, si riceveranno in omaggio le Oppo Enco Free (cuffie true-wireless) e Oppo Bluetooth Speaker.