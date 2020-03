Xiaomi Mi 10 Pro si fa attendere in Italia; intanto si aggiorna e migliora la fotocamera

Sono passate più di tre settimane dal lancio in Cina ma della data d’arrivo di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro in Europa non si hanno ancora notizie ufficiali. Certo, nei giorni scorsi abbiamo registrato il tweet “rassicurante” della divisione tedesca di Xiaomi che parlava di aprile, ma si attendono ovviamente notizie concrete dalla casa madre.

Intanto, però, Xiaomi Mi 10 Pro sta ricevendo in queste ore un importante aggiornamento che porta la versione della MIUI alla 11.0.12.0. Si tratta di un update che punta a migliorare la fotocamera che, lo ricordiamo, è stata giudicata la migliore in circolazione da DxOMark prima dell’arrivo odierno di Oppo Find X2 Pro.

Occhio, però, si tratta della stessa versione software che DxOMark aveva ricevuto in anteprima per recensire lo smartphone, quindi si resta sui livelli – peraltro altissimi – già apprezzati dal portale specializzato. In ogni caso con questo update viene facilitata la gestione degli scatti in HDR, migliorata la resa dell’autofocus (sia in quanto a stabilità che per la precisione) e corretti alcuni difetti che venivano riscontrati soprattutto negli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Vale la pena ricordare che oltre il comparto fotografico, DxOMark ha premiato (col primo posto nella speciale graduatoria) anche quello audio di Xiaomi Mi 10 Pro. Clicca qui per saperne di più.