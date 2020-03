Oppo Find X2 Pro conquista subito DxOMark: è sua la miglior fotocamera in circolazione!

Oppo Find X2 Pro è stato ufficializzato oggi ed ha già conquistato la vetta della classifica di DxOMark relativa alla miglior fotocamera su smartphone. Il top di gamma dell’azienda cinese ha ottenuto una valutazione pari a 124 punti, la stessa di Xiaomi Mi 10 Pro (lanciato lo scorso 13 febbraio).

Un punteggio altissimo ottenuto grazie soprattutto alle ottime prestazioni del comparto fotografico, arrivato addirittura a 134 punti. Come vi abbiamo accennato nell’articolo di presentazione dello smartphone (lo troverete cliccando qui), spiccano le prestazioni dell’autofocus, veloce e preciso. Degne di nota anche quelle della modalità bokeh, dello zoom e del sensore grandangolare che nei suoi scatti ha una distorsione davvero minima. Bene anche range dinamico e resa cromatico. Qualche difettuccio, comunque, c’è: in modalità Ritratto l’HDR lascia a desiderare, mentre lo zoom provoca in alcuni casi delle perdite di dettaglio.

104 punti è, invece, il risultato ottenuto dal comparto video. Anche in questo caso resa cromatica e range dinamico sono soddisfacenti, così come la velocità dell’autofocus. Il portale specializzato segnala poi un basso livello di rumore e le ottime performances in quanto a stabilizzazione. L’esposizione è definita però instabile in modalità HDR, mentre si nota perdita di dettaglio nei video catturati all’aperto. Chi vuole approfondire può leggere qui la recensione completa del comparto fotografico di Oppo Find X2 Pro.