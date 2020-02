Xiaomi Mi 10 Pro è primo su DxOMark anche per il comparto audio!

Xiaomi Mi 10 Pro fa il pienone: nella stessa mattinata in cui è stato ufficializzato assieme alla versione “standard” il nuovo top di gamma dell’azienda cinese si è preso il primato nelle classifiche DxOMark dedicate a fotocamera (clicca qui per saperne di più) e audio. Da qualche tempo, infatti, il portale specializzato ha rivolto le sue attenzioni anche su questo particolare comparto e il nuovo arrivato ha subito ben impressionato.

Più nello specifico, la fonte in questione ha sottolineato come la presenza dei due speaker stereo abbia fatto decisamente la differenza. La potenza dei bassi è giudicata positivamente, così come altri aspetti come timbro, spazialità e dinamicità. Un piccolo difetto è il volume massimo, non eccezionale, mentre viene elogiata anche la resa audio durante l’ascolto di musica o film. Per la riproduzione audio, appunto, Xiaomi Mi 10 Pro ha ottenuto 77 punti che si aggiungono ai 71 relativi alla registrazione.

Anche in questo caso la recensione è positiva, anche se si notano difficoltà in ambienti rumorosi (con troppi artefatti) e del rumore di fondo in ambienti più silenziosi. Da segnalare anche la regolazione del volume particolarmente accurata e un punteggio totale che perde quota a causa della disposizione dei fori degli speaker, facilmente coperti durante le sessioni di gaming. Per leggere la recensione di DxOMark sul comparto audio di Xiaomi Mi 10 Pro basterà cliccare qui.