Xiaomi Mi 8 si aggiorna ad Android 10 in Italia

Oltre alla presentazione degli attesissimi Xiaomi Mi 10 e 10 Pro, in queste ore Xiaomi ritorna in prima pagina anche grazie all’avvio dell’aggiornamento ad Android 10 con MIUI 11 per l’ex top di gamma Xiaomi Mi 8, uno smartphone ancora molto diffuso ed apprezzato che, a due anni di distanza dal suo debutto, riceve la più recente versione di Android personalizzata dalla più recente versione della MIUI.

L’aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi 8 era disponibile già da diverse settimane ma solo in queste ore è partito il rollout dell’update in Italia. Nel giro di pochi giorni, tutte le varianti di Xiaomi Mi 8 dovrebbero ricevere l’atteso aggiornamento ed effettuare il salto alla più recente versione di Android. Ricordiamo che l’update in corso di distribuzione dovrebbe essere l’ultimo major update per lo Xiaomi Mi 8.

Il pacchetto da scaricare ha un peso di quasi 2 GB e presenta le patch di sicurezza di dicembre 2019. Nel corso delle prossime settimane, lo Xiaomi Mi 8 dovrebbe ricevere ulteriori aggiornamenti con le patch di sicurezza più recenti. Nel corso delle prossime settimane, Xiaomi dovrebbe avviare il rilascio di Android 10 per diversi mid-range che, da diversi mesi, attendono l’arrivo dell’aggiornamento.

Continuate a seguirci per tutte le novità.