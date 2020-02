Redmi Airdots in offerta su Amazon a 22,99 euro!

Su Amazon in queste ore è spuntata un’offerta decisamente interessante per chi è intenzionato ad acquistato un paio di cuffie true-wireless economiche. Si tratta di una nicchia in fortissima ascesa e, per fortuna, le proposte si moltiplicano: il risultato è che dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo è sempre più facile trovare buone occasioni.

E’ il caso delle Redmi Airdots, le cuffiette true-wireless “basic” del brand cinese con design simile a quello delle Samsung Galaxy Buds (forma tonda, senza il caratteristico “stecchino” delle AirPods). Ebbene, gli auricolari in questione oggi sono in offerta su Amazon a 22,99 euro: è un prezzo davvero conveniente per chi è abituato a comprare solo sul popolare e-commerce e non è avvezzo ad altre piattaforme come Gearbest o simili.

Le funzionalità delle Redmi Airdots sono sufficienti a garantire un’ottima esperienza utente: Bluetooth 5.0, tasto fisico per controllo, resistenza al sudore e case di ricarica wireless che ha una capacità tripla rispetto a quella dei singoli auricolari (sarà quindi possibile caricarli per intero 3 volte).

La transazione gode dei vantaggi della formula “Venduto e spedito da Amazon”, la spedizione è quindi compresa nel prezzo. Per approfittarne e comprare le Redmi Airdots a 22,99 euro basterà cliccare sul link che segue: Xiaomi Redmi Airdots - Cuffie Wireless Bluetooth 5.0 - Audio Stereofonico (Stereo) Hi-Fi Custodia di Ricarica Magnetica Microfono 15 Ore Autonomia IPX5 - Certificato CE.