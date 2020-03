Samsung Galaxy M21 sarà ufficiale il 16 marzo: ecco cosa aspettarsi

E’ nuovamente Samsung Galaxy M21 a finire sotto i riflettori: l’ormai imminente medio gamma è stato già al centro di rumors relativi alla sua possibile scheda tecnica, oggi conosciamo anche la data in cui dovrebbe essere ufficializzato. Stando a quanto rivela l’agenzia IANS, il device sarà lanciato lunedì prossimo, 16 marzo, in India.

Il motivo di tanta curiosità? Samsung Galaxy M21 sarà chiamato a bissare il successo (per certi versi inatteso) del suo predecessore, quel Galaxy M20 che continua a far faville anche su Amazon (di seguito il link per acquistarlo in offerta: Samsung Galaxy M20 Display 6.3", 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 8.1.0 Oreo Nero (Charcoal Black) [Versione Italiana]). E, stando alle indiscrezioni, potrebbe avere tutte le carte in regola per riuscirci.

Samsung Galaxy M21 è atteso con un display Super AMOLED con diagonale da 6.4 pollici (molto simile al già citato M20, nella foto in alto) e dovrebbe contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 64 MP. Un netto salto in avanti considerato che la passata generazione si fermava ad una dual cam sul retro da 13+5 MP. Segnalati anche un Eynos 9611 a bordo con 4 GB di memoria RAM.

L’altro dettaglio trapelato nei giorni scorsi riguarda la batteria. Anche in questo caso il miglioramento promette di essere sostanzioso, considerato che si passerebbe da una capacità di 5.000 mAh ad una di 6.000 mAh che lo renderebbe uno dei battery-phone più interessanti sul mercato. Stay tuned!