Xiaomi Mi A2 Lite, ecco (finalmente) l’aggiornamento ad Android 10

Ne avevamo annunciato un rilascio a stretto giro di posta un paio di settimane fa in questo articolo: Android 10, nella sua versione stabile, finalmente non si farà più attendere dagli utenti di Xiaomi Mi A2 Lite che, proprio in queste ore, stanno cominciando a ricevere il tanto atteso major update.

La notizia è stata ufficializzata dallo stesso produttore cinese tramite le pagine del suo forum: la versione software in roll out è la V11.0.2.0.QDLMIXM e la distribuzione sta avvenendo via OTA. Nello stesso messaggio Xiaomi precisa che il roll out, pur essendo globale, si sta effettuando a scaglioni, scegliendo casualmente il numero dei modelli.

E’ comunque importante segnalare che i primi feedback sono arrivati anche da utenti europei e che, quindi, l’aggiornamento non tarderà ad arrivare anche sugli Xiaomi Mi A2 Lite in circolazione in Italia. Non è peraltro una notizia che deve cogliere di sorpresa: quanto accaduto col Mi A3, che cominciò a ricevere Android 10 stabile prima di veder bloccato il roll out a causa dei numerosi bug provocati, ha di certo messo in pre-allarme il team di sviluppatori. Insomma, sarà necessario valutare con attenzione i riscontri dell’update prima di coinvolgere un numero più elevato di unità.

