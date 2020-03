Huawei Nova 7 SE, spuntano le presunte specifiche tecniche

Huawei Nova 7 SE sarà uno dei modelli che comporranno la lineup della serie attesa per il prossimo mese di aprile. C’è tanta curiosità attorno a questa gamma dopo il buonissimo successo ottenuto nel 2019 ed era quindi prevedibile che cominciassero a circolare i primi rumors a riguardo.

Su Weibo, in particolare, qualche ora fa un noto leaker ha pubblicato alcune specifiche tecniche dello smartphone sopracitato. Huawei Nova 7 SE dovrebbe essere tra i primissimi device a girare su un Kirin 820: si tratta del primo SoC firmato Huawei e destinato ai medio gamma a vantare il supporto alla connessione 5G. Non è stato ancora ufficializzato, ma si parla di processo produttivo a 6 nm.

Non è tutto: il device è atteso con un display LCD da 6.5″, caratterizzato da un foro atto ad ospitare la fotocamera anteriore, mentre il sensore per le impronte digitali non verrà integrato nel display (che anche per questo motivo non sarà un AMOLED) ma piazzato sul frame laterale.

Huawei Nova 7 SE andrebbe inoltre a supportare la batteria con una ricarica rapida a 22,5, mentre il comparto fotografico sarà caratterizzato da un sensore principale da 64 MP. Insomma, al netto di possibili variazioni (che la stessa fonte ammette possano esserci) rispetto al prodotto finale, è già un quadro molto interessante. Sperando che le tempistiche previste non siano stravolte dall’epidemia del coronavirus.