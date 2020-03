Samsung Galaxy S7 non molla: ecco le patch di sicurezza di marzo!

Samsung Galaxy S7 non ha intenzione di mollare: sono passati ormai 4 anni dal lancio dell’ex top di gamma ma c’è ancora spazio per qualche aggiornamento. Alcuni mesi fa, come da consuetudine, l’azienda ha comunicato che gli aggiornamenti sarebbero passati da mensili a trimestrali e così è stato in quest’inizio di 2020.

Da poche ore, infatti, Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge stanno ricevendo un nuovo update con le patch di sicurezza aggiornate a questo mese di marzo (comprendono le risoluzioni dei bug anche di gennaio e febbraio). Si tratta ovviamente di un pacchetto incentrato unicamente sull’aspetto sicurezza, visto che sul lato delle funzionalità software da tempo, ormai, non sono state più apportate novità di rilievo.

La build in questione è la G93xFXXS8ETC6, il peso del download si aggira sui 41 MB. Per il momento il roll out è segnalato nei Paesi Bassi e in Belgio ma non dovrebbe passare troppo tempo prima che finisca per coinvolgere anche le unità in circolazione in Italia. Vale la pena ricordare che è possibile controllare manualmente la presenza dell’aggiornamento tramite la voce “Aggiornamento software” nelle impostazioni di sistema.

Vedremo se Samsung Galaxy S7 resisterà per tutto il 2020 con gli aggiornamenti trimestrali o se cadrà definitivamente nell’oblio.