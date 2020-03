Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite: prezzi e data di uscita in Italia | Ufficiale

Xiaomi ha svelato oggi in via ufficiale la nuova gamma Mi 10 per il mercato italiano. Oltre ai top di gamma Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, la casa cinese porterà sul nostro mercato anche l’inedito Xiaomi Mi 10 Lite, nuovo punto di riferimento indiscusso tra gli smartphone 5G di fascia media.

La data di uscita dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro è fissata per il prossimo 7 di aprile (sul Mi Store, Amazon e altri rivenditori online). Per la vendita nei negozi fisici sarà necessario attendere la fine dell’emergenza Coronavirus e la riapertura degli store nelle prossime settimane. Il nuovo Mi 10 Lite non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Parliamo ora di prezzi. Il nuovo Xiaomi Mi 10 sarà commercializzato con un prezzo di 799,99 Euro per la variante 8/128 GB mentre la versione 8/256 GB costerà 899,99 Euro. Il Mi 10 Pro, che sarà disponibile esclusivamente con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, arriverà in Italia con un prezzo di 999,99 Euro. Da notare che da domani 28/3 al 6/4 chi effettuerà il preordine riceverà in regalo le Mi True Wireless Earphones 2 con l’acquisto di Mi 10 e il Mi Smart Sensor Set con Mi 10 Pro.

Il nuovo mid-range Xiaomi Mi 10 Lite, dotato di Snapdragon 765G, sarà in vendita in Italia con un prezzo di 399,99 Euro con 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno (in futuro dovrebbero arrivare anche varianti con più memoria interna). Per maggiori dettagli sul device potete dare un’occhiata alla sua scheda tecnica completa.