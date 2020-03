Ecco il primo render di Oppo Find X2 Neo

Ieri vi abbiamo parlato di Oppo Find X2 Lite, smartphone che dovrebbe essere prossimo all’uscita ma che di fatto dovrebbe trattarsi del rebrand del Reno 3 Vitality commercializzato in Cina (clicca qui per saperne di più). Ci sarà un altro mid-range che arricchirà la gamma, anticipato ancora una volta dal sito PriceBaba: Oppo Find X2 Neo appare in un primo render che fa pensare ad un nuovo rebrand.

Dovrebbe trattarsi, viste le evidenti somiglianze, della versione internazionale del Reno 3 Pro 5G. Uno smartphone quindi caratterizzato da un display con bordi curvi e da un foro nell’angolo in alto a sinistra che dovrebbe ospitare una selfie-cam da 32 MP, nel caso in cui dovesse davvero trattarsi dello stesso modello commercializzato in Cina.

Sul retro, invece, è piazzata una quadrupla fotocamera, con sensori disposti in verticale, in un unico modulo che comprende anche il flash LED. Interessante anche la colorazione blu gradiente che dovrebbe esordire proprio col lancio di questo Oppo Find X2 Neo.

Non ci sono ulteriori indicazioni dalla fonte in questione ed è quindi opportuno ricordare alcune delle caratteristiche del Reno 3 Pro 5G: display da 6.5″ in Full HD+, Snapdragon 765 con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, quad cam posteriore da 48+8+13+2 MP e batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida a 30 W.