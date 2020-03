Oppo Find X2 Lite, trapela il primo render

Dopo l’arrivo dell’apprezzatissimo top di gamma (il Find X2 Pro, le cui caratteristiche tecniche potrete conoscere qui), anche Oppo Find X2 Lite si appresta a fare il suo ingresso nel mercato internazionale. Oggi è Ishan Agarwal a mettere sotto i riflettori il futuro medio gamma che, presumibilmente, potrebbe trattarsi della versione internazionale del recente Reno 3 Vitality.

Il render fornito dal noto leaker tramite il sito ‘Pricebaba‘ non lascia d’altronde spazio a particolari dubbi. Il design è praticamente identico: dal notch a goccia, con cornici frontali ben ottimizzate e spessore del chin più marcato, alla quadrupla fotocamera posteriore, con sensori disposti a semaforo nell’angolo in alto a sinistra, passando addirittura per la stessa colorazione gradiente. Le somiglianze sono evidenti.

Nel caso in cui fosse davvero così, Oppo Find X2 Lite partirebbe da questa scheda tecnica (quella del Reno 3 Vitality) che potrebbe comunque variare per qualche dettaglio: display AMOLED da 6.4″ in Full HD+, Snapdragon 765 con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno, quad-cam posteriore da 48+8+2+2 MP, selfie-cam da 32 MP, batteria da 4.025 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W), supporto al 5G e Android 10 fornito di serie. Non resta altro che attendere qualche indicazione più concreta direttamente dal produttore cinese.