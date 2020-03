Android 10 in ritardo su questi smartphone Samsung

Negli ultimi mesi abbiamo più volte elogiato Samsung per la tempestività degli aggiornamenti mensili (non solo sui top di gamma, anzi) e dei major update. Android 10 è arrivato in tempi tutto sommato accettabili su diversi smartphone del produttore coreano.

Nei mesi scorsi Samsung ha pubblicato le tempistiche relative all’arrivo dell’ultima versione del robottino verde su una gran parte dei suoi device in commercio. Oggi, però, c’è una brutta notizia per i possessori di dispositivi importanti e particolarmente diffusi anche in Italia.

Sottolineiamo da subito che si tratta di un’indiscrezione riportata dal sito GalaxyClub.nl e che quindi, oltre a mancare un riscontro ufficiale, questi ritardi potrebbero riguardare unicamente il mercato olandese (o altri del Nord Europa). Insomma, le informazioni riportate vanno prese con la giusta cautela.

Più nello specifico, la fonte in questione parla di un ritardo di due mesi di Android 10 su Samsung Galaxy A80 (da marzo a maggio), mentre tarderà un mese in più ad arrivare sui Galaxy A7 2018, Galaxy A9 2018 e Galaxy Tab S6 (da aprile a maggio). Il sito poi fa riferimento a quelli che dovrebbero essere i prossimi aggiornamenti in programma: ad inizio aprile dovrebbe toccare a Samsung Galaxy A6 e al Galaxy A70