Samsung Galaxy Tab S6 Lite: spuntano render, specifiche e prezzo

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy Tab S6 Lite, la versione più economica del tablet top di gamma che abbiamo apprezzato negli ultimi mesi; l’azienda coreana potrebbe avere in programma il lancio già durante il prossimo mese di aprile, considerato ormai che i leak a riguardo sono numerosi. Oggi, ad esempio, Roland Quandt, tramite WinFuture, ha mostrato i render del device, accompagnati dalla scheda tecnica pressoché completa e dalla prima indicazione sul prezzo di lancio.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite dovrebbe così arrivare con un display LCD con diagonale da 10.4″ e risoluzione da 2.000 x 1.200 px; da segnalare il supporto alla S-Pen e una buona opera di ottimizzazione delle cornici frontali.

Non è tutto: la collaborazione con AKG garantirà audio di qualità, mentre il processore sarà un Exynos 9611 con CPU a otto core. Il SoC verrà poi accompagnato da 4 GB di memoria RAM e due possibili tagli di storage interno (in entrambi i casi espandibili tramite micro SD) da 64 e 128 GB. Le fotocamere saranno da 8 e 5 MP (posteriore e anteriore) mentre la batteria da 7.040 mAh sarà presente sia sulla versione solo WiFi, sia su quella con connettività LTE. Android 10 out of the box, lo spessore di 7 mm e il supporto NFC sono le altre specifiche emerse di questo tablet che potrebbe arrivare con un prezzo di listino compreso tra i 350 e i 400 euro.