Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il debutto è imminente, ecco le specifiche

Si avvicina il debutto del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Il tablet di fascia media dovrebbe arrivare sul mercato nel corso della prossima primavera. L’uscita imminente viene confermata in queste ore dai dati di certificazione NCC, un passaggio essenziale prima dell’effettivo avvio delle vendite.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite è, da tempo, al centro delle indiscrezioni ed il suo sviluppo è oramai giunto a conclusione. Il nuovo tablet andrà ad occupare la fascia media del mercato con una scheda tecnica che oramai è stata già confermata da diversi rumors emersi online nelle ultime settimane.

Il tablet di Samsung sarà basato sul SoC Exynos 9611, lo stesso che troviamo sul mid-range Galaxy A51, che sarà supportato da 4 GB di memoria RAM e da almeno 64 GB di storage interno. Il device avrà un display con risoluzione Full HD+ (la diagonale non è ancora stata confermata) e potrà contare sul sistema operativo Android 10 con One UI 2.0.

Da segnalare, inoltre, che il Samsung Galaxy Tab S6 Lite supporterà la S-Pen che non dovrebbe essere inclusa in confezione. Ulteriori dettagli in merito al dispositivo arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Il nuovo Tab S6 Lite andrà a sostituire il già ottimo Tab S5e.