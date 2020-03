Redmi Note 9: tra le specifiche anche un nuovo SoC MediaTek

Tra pochi giorni Redmi presenterà i nuovi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro. In attesa del debutto ufficiale, in queste ore emergono online nuove informazioni in merito alle specifiche tecniche del Redmi Note 9. Lo smartphone, secondo quanto riportano gli ultimi rumors, potrebbe non utilizzare un SoC Snapdragon.

Il nuovo mid-range di Redmi potrebbe arrivare sul mercato con un SoC MediaTek inedito. Si tratta del nuovo P75. Il chipset in questione dovrebbe presentare una CPU Octa-Core con quattro Cortex-A53 e quattro Cortex-A73 oltre che con una GPU Mali-G72. Il nuovo SoC MediaTek dovrebbe garantire al Redmi Note 9 la possibilità di sfruttare prestazioni nettamente superiori rispetto a quelle garantite dallo Snapdragon 665 montato dal Redmi Note 8/8T.

In attesa di ulteriori conferme ufficiali, ricordiamo che il nuovo Redmi Note 9 dovrebbe presentarsi con un display IPS LCD con risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera anteriore e con varie combinazioni di RAM e storage, sino ad un massimo di 6/128 GB. Il comparto fotografico dovrebbe presentare quattro camere posteriori. Lato software ci sarà Android 10 con MIUI.

Per ora non ci resta che attendere nuovi dettagli sui futuri Redmi Note 9/9 Pro. Ricordiamo, invece, che in Italia è possibile acquistare i Redmi Note 8T e Note 8 Pro.