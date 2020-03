ZTE Axon 11 5G è ufficiale, specifiche tecniche e prezzi del nuovo mid-range

Come anticipato nei giorni scorsi, oggi è stato ufficializzato lo ZTE Axon 11 5G, medio gamma dalle caratteristiche tecniche ed estetiche non comuni nella sua fascia di prezzo. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Lo smartphone si presenta con un bel display AMOLED da 6.4″, curvo ai lati, con sensore per le impronte digitali integrato e con risoluzione in Full HD+, da 2.340 x 1.080 px. Spicca il rapporto screen to body che arriva fino al 92%, grazie anche alle dimensioni piuttosto contenute del notch a goccia.

A bordo trova spazio lo Snapdragon 765G che, come facilmente intuibile, porta il supporto alla connettività 5G su questo ZTE Axon 11 5G. Il SoC targato Qualcomm è poi coadiuvato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 di storage interno, espandibili tramite micro SD. Bene il comparto multimediale, caratterizzato dalle quattro fotocamere posteriori così suddivise: sensore principale da 64 MP (f/1.89), grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 120 gradi, macro da 2 MP e rilevatore della profondità da 2 MP. La selfie-cam arriva invece ad una risoluzione da 20 MP (f/2.0).

ZTE Axon 11 5G vanta inoltre una batteria da 4.000 mAh e supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0, con una serie di ottimizzazioni software che promettono un’autonomia allungata del 35% rispetto ai competitors diretti. Non manca Android 10 out of the box.

ZTE Axon 11 5G sarà venduto in Laser Black e Pearl White a 2.698, 2.998 e 3.398 yuan (circa 350, 390 e 445 euro) nelle configurazioni da 6+128, 8+128 e 8+256 GB. L’azienda non ha reso ancora noti i mercati in cui sarà commercializzato da subito.