Redmi K30 Pro: ecco prezzi e varianti disponibili

Il nuovo Redmi K30 Pro sarà svelato in via ufficiale nel corso della giornata di domani in Cina. Nel frattempo, in attesa del debutto, il nuovo top di gamma di Redmi è protagonista delle news di oggi con un leak che ci svela le varianti ed i relativi prezzi dello smartphone (per il mercato cinese).

Il nuovo Redmi K30 Pro sarà disponibile nella versione base con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Tale variante arriverà sul mercato ad un prezzo di 3,699 CNY che, al cambio attuale, equivalgono a circa 485 Euro. In arrivo ci sarà anche una variante “zoom” che costerà 3,999 CNY.

Ricordiamo che la versione standard del K30 Pro avrà un teleobiettivo con zoom ottico 3x mentre lo zoom digitale sarà 30x. Maggiori dettagli sulla versione zoom del nuovo top di gamma di Redmi arriveranno nel corso delle prossime ore. Allo stesso modo, sarà necessario attendere qualche ora per scoprire le altre varianti dello smartphone che potrebbe arrivare sul mercato anche in altre configurazioni di storage.

Il nuovo top di gamma di Redmi sarà basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e potrà contare su di quattro fotocamere posteriori e su di un display senza notch o foro per via della presenza della fotocamera pop-up-.