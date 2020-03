Disney+ arriva domani in Italia, ecco il prezzo e le offerte

Disney+, il nuovo servizio di streaming di Disney, sarà disponibile in Italia a partire dalla giornata di domani 24 marzo, dopo un’attesa durata diversi mesi (la piattaforma è già accessibile in alcuni Paesi dallo scorso anno). Già al lancio, Disney+ potrà contare su di un ricchissimo catalogo di contenuti con tutte le produzioni Marvel, Star Wars, Pixar e con tanti titoli della videoteca Disney.

Sino alla mezzanotte di oggi è possibile attivare l’abbonamento annuale a Disney+ a 59,99 Euro, invece che 69,99 Euro. Da domani, inoltre, sarà disponibile l’abbonamento mensile da 6,99 Euro al mese. Tra le offerte del momento per la piattaforma, segnaliamo anche la promozione di TIM che offre ai suoi clienti di rete fissa con TIM Vision la possibilità di accedere a Disney+ con tre mesi gratis e poi con un canone di appena 3 Euro al mese.

Ricordiamo che Disney+ offre ai suoi utenti la possibilità di avviare 4 streaming in contemporanea per singolo account. Il servizio sarà accessibile via browser web oppure tramite le app ufficiali per dispositivi mobili (Android, iOS e dispositivi Amazon Fire), Smart TV (Android TV, Samsung e LG), PS4, Xbox One, Apple TV e supporterà anche la visione tramite Chromecast.

Per maggiori dettagli potete consultare il sito ufficiale disneyplus.it.