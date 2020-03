Honor Play 9A: autonomia al top per il nuovo entry level cinese

Tra le novità del settore smartphone ed, in particolare, della fascia bassa troviamo un numero sempre maggiore di dispositivi in grado di garantire un’autonomia elevata. In questa categoria rientra anche il nuovo Honor Play 9A, prossimo al debutto ufficiale in Cina ed in futuro pronto per la commercializzazione internazionale.

Lo smartphone, infatti, integra una batteria da 5.000 mAh che rappresenta il punto di forza dell’intero progetto. Il nuovo Honor Play 9A, infatti, è basato sul SoC MediaTek P35 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno. Il display è, invece, un’unità IPS con diagonale di 6.3 pollici, risoluzione HD+ e notch a goccia.

Nella parte posteriore ci sono due fotocamere con un sensore principale da 13 Megapixel supportato da un sensore di profondità da 2 Megapixel. Da notare anche un sensore di impronte digitali posteriore. Il nuovo Honor Play 9A presenterà dimensioni pari a 159,07 × 74,06 × 9,04 mm per un peso di 185 grammi. Maggiori dettagli sul nuovo entry level di Honor arriveranno nei prossimi giorni.

Il nuovo Play 9A rientra nella fascia di mercato dove, per il mercato italiano, abbiamo registrato in queste ore il debutto del nuovo Motorola Moto G8 Power Lite, un nome lunghissimo che indica un dispositivo con specifiche molto simili a quelle viste per lo smartphone di Honor.