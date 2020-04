Disney+: nuovo record di utenti paganti per il servizio di streaming

Disney+, la nuova piattaforma di streaming di Disney, è disponibile in Italia da poche settimane ed è oramai accessibile in un gran numero di mercati internazionali. In pochi mesi di attività (il debutto è avvenuto in alcuni Paesi circa 5 mesi fa) il nuovo servizio di streaming ha già raccolto ottimi risultati.

Dopo aver raggiunto quota 28 milioni di utenti paganti lo scorso mese di febbraio, infatti, Disney+ ha toccato in questo mese di aprile, dopo il lancio in diversi mercati europei, un nuovo record. Il servizio di streaming può, infatti, contare su oltre 50 milioni di clienti paganti. A dare una spinta sostanziale alla crescita, oltre al lancio in 8 mercati europei, c’è da registrare anche il lancio in India che ha fruttato circa 8 milioni di clienti in più.

Ricordiamo che Disney+ è disponibile praticamente su tutte le piattaforme (via browser, app per Android e iOS, Smart TV, Fire TV Stick e console). Il servizio ha un costo di 6,99 Euro al mese oppure di 69,99 Euro all’anno. Con un singolo account è possibile avviare ben 4 streaming in contemporanea e accedere ai contenuti alla massima risoluzione possibile. Per i nuovi clienti, Disney+ è disponibile con un breve periodo di prova gratuita (appena 7 giorni).