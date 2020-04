Samsung: i nuovi SoC Exynos saranno realizzati in collaborazione con Google

Samsung è al lavoro sulla nuova generazione di SoC Exynos con l’obiettivo di realizzare un importante passo in avanti in termini di performance. Lo sviluppo della nuova generazione di SoC per smartphone viene portato avanti con un partner d’eccezione. La casa coreana, infatti, ha iniziato a collaborare con Google per lo sviluppo dei SoC di nuova generazione.

Il nuovo SoC Exynos di fascia alta, realizzando sfruttando la collaborazione di Google, dovrebbe debuttare entro la fine del 2020 e potrebbe essere utilizzato dai nuovi smartphone Pixel. Il chipset in questione potrà contare sul processo produttivo a 5 nm e su di una CPU Octa-Core (2 core Cortex-A78, 2 Cortex-A76 e 4 Cortex-A55).

Google avrebbe intenzione di abbandonare Qualcomm per i SoC dei suoi top di gamma ed il progetto di collaborazione con Samsung potrebbe essere una nuova conferma. La casa americana sarebbe intenzionata a seguire direttamente lo sviluppo dei chipset per i suoi smartphone al fine di massimizzare l’ottimizzazione.

Maggiori dettagli sui frutti della collaborazione tra Google e Samsung potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alle nuove soluzioni che Samsung presenterà per la gamma di SoC Exynos nel corso del prossimo futuro.