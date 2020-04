Samsung Galaxy A41: ecco prezzo e data di uscita per il mercato europeo

Sarà necessario attendere il prossimo mese di maggio per poter registrare la data di uscita in Europa del nuovo Samsung Galaxy A41, il mid-range “compatto” (almeno per gli standard attuali del mercato) che va a sostituire il Galaxy A40. Lo smartphone sarà in vendita in vari mercati europei, Italia compresa, nel corso del prossimo mese.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, è confermato un listino di 299 Euro. Come facilmente prevedibile, l’effettivo street price dello smartphone sarà sensibilmente inferiore e nel giro di poche settimane il prezzo dovrebbe scendere al di sotto dei 250 Euro, in linea con quelle che sono le sue effettive specifiche.

Il nuovo Samsung Galaxy A41, ricordiamo, monta un display Super AMOLED da 6.1 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone è il SoC MediaTek P65 che sarà supportato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di storage interno. Da segnalare anche una batteria da 3.500 mAh ed un sensore di impronte digitali sotto al display.

A completare le specifiche troveremo tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore di profondità da 5 Megapixel. Lato software, invece, il sistema operativo sarà Android 10 con One UI 2.0