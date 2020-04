OnePlus 8 e 8 Pro: ecco i prezzi, il top di gamma supera i 1.000 Euro

I nuovi OnePlus 8 e 8 Pro verranno presentati in via ufficiale nel corso di un evento in programma il prossimo 14 aprile. Gli smartphone saranno poi pronti per la commercializzazione nelle settimane successive con l’effettiva data di uscita che dovrebbe essere fissata per la fine del mese di aprile.

In attesa della presentazione ufficiale, arrivano finalmente le prime informazioni precise sui prezzi dei nuovi OnePlus 8 e 8 Pro. Il leak è firmato Roland Quandt, fonte molto affidabile, ed i prezzi indicati sono quindi da ritenere molto vicini a quelli che saranno annunciati da OnePlus nel corso dell’evento del 14 aprile.

Ecco i prezzi:

OnePlus 8 (8GB+128GB): €719 / €729

(8GB+128GB): €719 / €729 OnePlus 8 (12GB+256GB): €819 / €829

(12GB+256GB): €819 / €829 OnePlus 8 Pro (8GB+128GB): €919 /€929

(8GB+128GB): €919 /€929 OnePlus 8 Pro (12GB+256GB): €1,009 / €1,019

Ricordiamo che sia il OnePlus 8 che la sua variante Pro potranno contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e, quindi, saranno entrambi dotati del supporto al 5G, un fattore che comporta un incremento dei prezzi rispetto alle precedenti generazioni degli smartphone di OnePlus.

Al momento, infine, non ci sono informazioni in merito alla variante Lite, che dovrebbe debuttare successivamente. Per ora, non ci resta che attendere il prossimo 14 aprile per scoprire tutti i dettagli relativi ai nuovi smartphone in arrivo da OnePlus. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui due progetti.