Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A3, ecco le patch di marzo

Sono mesi complicati per gli Android One di Xiaomi: il major update ad Android 10 ha riservato moltissimi problemi che hanno costretto la casa madre a sospendere i roll out in diverse occasioni. La situazione negli ultimi giorni sembra più fluida, tanto che nella prima metà di marzo sono arrivati gli aggiornamenti sui Mi A3 e Mi A2 Lite che, almeno per il momento, non sembrano portare con sé gravi bug come nei casi precedenti.

Quando ci avviamo alla fine del mese oggi arriva la notizia del rilascio di un nuovo update per tutti gli smartphone della gamma Mi A. Più in particolare sono Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A3 a ricevere in queste ore il nuovo pacchetto (dalle dimensioni decisamente contenute, in alcuni casi sotto anche i 30 MB) che contiene le patch di sicurezza Android relative a questo mese di marzo. Non erano di certo le tempistiche che in molti si attendevano al debutto dell’ambiziosa linea, ma tant’è: l’andazzo è ormai questo da diversi mesi.

Il rilascio è partito su scala globale: nelle prossime ore, quindi, riceverete sul vostro Android One di Xiaomi la notifica via OTA che consentirà di scaricare ed installare le patch di sicurezza di marzo.

