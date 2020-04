Android 10 arriva anche sui Nokia 7.2, 4.2 e 3.2 italiani

Come previsto, l’aggiornamento ad Android 10 su diversi smartphone Nokia è arrivato anche sulle unità in circolazione in Italia. Più in particolare ci riferiamo ai vari Nokia 7.2, 4.2 e 3.2 che, a poca distanza tra loro e a cavallo tra marzo e aprile, avevano cominciato a ricevere il major update soltanto in alcuni paesi. In realtà la lista era piuttosto lunga (oltre 30 mercati) ma, un po’ inspiegabilmente, mancava proprio l’Italia.

HMD Global non ha comunque tardato a coinvolgere anche altri mercati ed ha annunciato qualche ora fa l’arrivo del nuovo firmware anche nel nostro paese. Vale la pena ricordare alcune delle novità comprese nell’update e segnalate nel changelog ufficiale: nuove gesture di navigazione, controlli personalizzati sulla gestione della privacy, Focus Mode, Family Link e risposte Smart (e rapide) per i messaggi. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare le altre caratteristiche dell’ultima versione del robottino verde.

Vale la pena ricordare che oltre a questi tre smartphone, negli ultimi giorni è partito anche un altro aggiornamento ad Android 10, quello su Nokia 8 Sirocco: anche in questo caso non dovrebbe passare troppo tempo prima che il roll out coinvolga anche le versioni italiane.

