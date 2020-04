OnePlus 7 e 7 Pro, bloccato il roll out della beta 12 di OxygenOS

Soltanto ieri, in questo articolo, vi parlavamo del rilascio di una nuova beta di OxygenOS (la 12) per OnePlus 7 e 7 Pro. Ebbene, a distanza di poche ore dall’inizio del roll out, il produttore cinese si è visto costretto a bloccare l’aggiornamento viste le numerose segnalazioni di molti utenti relative a svariati problemi sui device.

Più in particolare sarebbero principalmente tre le problematiche emerse dopo aver effettuato l’aggiornamento alla beta 12 di OxygenOS: surriscaldamento dello smartphone durante la fase di ricarica, instabilità estrema della connessione WiFi e, in alcuni casi, anche l’impossibilità di sbloccare OnePlus 7 e 7 Pro tramite i riconoscimenti biometrici.

Insomma, si tratta di bug seri, tanto che il team di sviluppo ha deciso di sospendere in modo quasi immediato il roll out. Le problematiche sono da tenere in considerazione soprattutto se si pensa che una volta installato il nuovo firmware, non c’è possibilità di tornare alla beta anteriore e l’unica soluzione per tornare ad avere il device funzionante è il ripristino completo con ritorno ai dati di fabbrica.

La beta 12 di OxygenOS su OnePlus 7 e 7 Pro portava con sé patch di sicurezza di aprile, miglioramenti alla fotocamera, alle chiamate ed altre funzionalità minori.