Samsung Galaxy Fold 2, spuntano le specifiche dei due display (e non solo)

Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy Fold 2, la seconda generazione dello smartphone con display pieghevole il cui lancio, come abbiamo già avuto modo di segnalare, non dovrebbe subire ritardi di sorta. Insomma, l’appuntamento dovrebbe essere fissato ad agosto, come da previsioni.

Oggi dobbiamo registrare alcune interessanti indiscrezioni provenienti da Ross Young, numero uno di DSCC, focalizzate ovviamente proprio su quelli che saranno i due display del device. Ross, prima di tutto, smentisce i rumors di qualche giorno fa: Samsung Galaxy Fold 2 conterà sull’Ultra Thin Glass (UTG), il rivestimento già presente sul Galaxy Z Flip che verrà accompagnato su un ulteriore strato di pellicola per aumentare la resistenza. Non solo: dovrebbe esserci anche la S-Pen, anche se non vengono forniti ulteriori dettagli in merito.

Stando alla fonte in questione, Samsung Galaxy Fold 2 vanterà un display principale da 7.59″ con risoluzione da 2.213 x 1.689 px, frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e 372 dpi. Quello esterno, invece, sarà un pannello LPTS, avrà una diagonale da 6.23″, risoluzione da 2.267 x 819 px, refresh rate da 60 HZ e presenterà un foro per la fotocamera anteriore da 10 MP.

A completare il quadro ci pensano Snapdragon 865, storage interno da 256 o 512 GB, quad-cam posteriore (più sensore ToF) e colorazioni Blue, Silver, Black, Pink e Black.