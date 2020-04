Honor 30 Pro, ecco i primi render ufficiali

Torniamo a parlare di Honor 30 e, più in particolare, della versione Pro: il top di gamma è atteso per il prossimo mercoledì, 15 aprile, ed oggi spuntano anche i primi render stampa che mostrano dettagli parecchio interessanti per quanto riguarda il design e il comparto fotografico.

Viene confermato il modulo rettangolare posteriore nell’angolo in alto a sinistra, accompagnato dalla dicitura “Matrix Camera”. Ricordiamo che il sensore principale dovrebbe essere un Sony IMX700 con risoluzione da 50 MP, mentre la lente periscopica, a sua volta rettangolare, è piazzata in alto. Dal punto di vista prettamente estetico, c’è curiosità per vedere dal vivo quella che dovrebbe essere una colorazione grigia particolarmente suggestiva a giudicare da queste prime immagini.

Honor 30 Pro, stando ai rumors trapelati fino ad oggi, sarà caratterizzato da un display OLED con diagonale da 6.57″ (2.340 x 1.080 pixel). A bordo troverà spazio il Kirin 990 con modem 5G integrato (vedremo se sulla versione standard verrà impiegato il nuovo Kirin 985), mentre saranno due i tagli di memoria RAM e storage interno (8/12 GB e 128/256 GB).

Qualche indicazione in più è arrivata anche sulla fotocamera anteriore (da 32 MP) e sulla batteria (anche se i 3.900 mAh segnalati dal TENAA potrebbero essere poi smentiti da una capacità ben più ampia).