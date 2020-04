Sony Xperia 10 II: nuove conferme su prezzo e data di uscita

Lo scorso mese di febbraio, Sony ha presentato il nuovo top di gamma Xperia 1 II e il mid-range Xperia 10 II, smartphone che, a distanza di oltre un mese dal debutto, sono ancora in attesa di registrare l’effettiva partenza delle vendite. In queste ore, grazie ad un rivenditore inglese, emergono nuove informazioni sulla data di uscita del nuovo Sony Xperia 10 II.

Il nuovo mid-range, infatti, dovrebbe essere in vendita soltanto a partire dal prossimo mese di giugno. Al momento, l’effettiva data di uscita del nuovo smartphone è fissata per il 15 giugno, a quasi quattro mesi dall’effettiva presentazione ufficiale del dispositivo. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il rivenditore in questione conferma un prezzo di circa 320 sterline, ovvero circa 365 Euro. Ricordiamo che Sony aveva annunciato che il suo nuovo mid-range sarebbe arrivato sul mercato con un listino di 369 Euro (l’informazione rivelata dal rivenditore inglese può ritenersi in linea con le aspettative).

Il nuovo Sony Xperia 10 II è un mid-range molto particolare in quanto dotato di un display “compatto” con diagonale di 6 pollici e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento del device ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 665, che oggi troviamo su smartphone che costano la metà del futuro device di Sony, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.